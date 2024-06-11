Изделие было разработано и представлено холдингом "Швабе"





Красногорский завод имени С.А. Зверева, являющийся частью холдинга, представил на выставке лазерную систему посадки воздушных судов, которая используется в аэропортах при низкой видимости. Комплекс включает в себя три лазерных маяка, указывающих летчикам курс посадки и траекторию снижения. Управление комплексом возможно как с командного центра, так и с пульта дистанционного управления.

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НПО "Государственный институт Прикладной Оптики" представило своё оборудование на выставке. Были показаны два оптико-электронных блока, включая станцию оповещения о ракетной атаке и блок системы наведения для создания помех и отвода ракеты от цели.

"Участие в выставке позволяет нам обмениваться опытом с российскими и иностранными производителями, а также налаживать деловые контакты", - подчеркнул гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин. Изделия предприятия представлены на стенде N4D1 Международного выставочного центра "Крокус Экспо".

Российские компании продолжают работать над улучшением бортового оборудования авиационных машин, одновременно продвигая свои боевые и гражданские вертолёты на международном рынке. Ранее сообщалось, что дочерние компании государственной корпорации Ростех заключили ряд контрактов, на поставки российских винтокрылых машин.