Сообщается, что фактические показатели роста инфляции в Израиле могут превысить прогнозы аналитиков на более чем 30%.

Город Офаким в Израиле расположен неподалеку от Газы, где военные действия продолжаются уже восемь месяцев. Однако, только сейчас начали проявляться инфляционные последствия этого конфликта.

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После того, как десятки тысяч людей покинули районы вдоль южной и северной границы Израиля после атак ХАМАС 7 октября, количество доступного жилья сократилось почти на 5%, что серьезно повлияло на экономику. Стоимость жизни в Израиле, которая уже превышает стоимость в Швейцарии, значительно возросла.

После долгих месяцев, проведенных в гостиницах, многие эвакуированные начали арендовать жилье на долгий срок, что создает дефицит жилья. Западные издания приводят в пример одну из жительниц Офакима, чья арендная плата выросла на 30%, что составляет значительную часть ее месячных расходов.

Инфляционная цепная реакция, вызванная самым масштабным вооруженным конфликтом в Израиле за полвека, уже начала проявляться. Изначальный шок в потребительских расходах замедлял инфляцию, несмотря на экономические проблемы. Но сейчас, когда внутренний спрос восстанавливается, цены на продукцию и услуги увеличиваются.

Более мрачные перспективы также заставляют центральный банк пересмотреть планы по смягчению денежно-кредитной политики, что может увеличить затраты на кредиты на долгий срок. Высокие налоги, расходы на коммунальные услуги и нестабильный курс шекеля также создают давление на цены.

Министерство финансов прогнозирует, что инфляция составит 3,3% к концу года, что значительно превышает прогнозы центрального банка. Жилье, транспорт и продукты питания вносят наибольший вклад в повышение цен.