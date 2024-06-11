Сообщается, что военные также вошли в населённый пункт Новопокровск

Военные подразделения Российской Федерации не прекращают атаковать в окрестностях Часов Яра и добиваются определённых результатов. Сообщается, что войска захватили территориальный участок к юго-западу от поселка Красное. На картах Вооруженных сил Украины это место названо южной частью урочища Ступки.

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Общая площадь захваченных за минувшие 24 часа территорий к юго-востоку от Часов Яра составляет примерно 1,8 квадратных километра. Российские военные подразделения, находящиеся к юго-западу от Ивановского, выровняли линию боевого соприкосновения в наступлении – по направлению Северский Донец-Донбасс.





Украинская сторона старается использовать местный рельеф, чтобы предотвратить переход российских войск на западный берег канала. Все имеют ввиду, что когда всё пойдёт по этому сценарию, левый берег канала Северский Донец-Донбасс в районе Часов Яра перейдет под полный контроль России.

Стоит напомнить, что ранее российские вооруженные силы установили контроль над большей частью района канала Часов Яра. Также российская армия продвигается по направлению к Покровску. Вчера они вошли в Новопокровск и сумели взять под огневой контроль участок дороги Покровск-Константиновка.