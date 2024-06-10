В Киеве опасаются дальнейшего продвижения российских войск, как это было на Харьковском участке

Вслед за утратой контроля над поселком Рыжевка, находящимся на границе между Сумской и Курской областями, украинские военные отступили к югу и юго-западу на несколько километров в глубь области.

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Как сообщалось немногим ранее, освобождение сумской Рыжевки российской армией было объявлено главой Чечни Рамзаном Кадыровым, описавший это как тактические операции бойцов полка "Ахмат-Чечня" Министерства обороны РФ и других военных подразделений.

Рыжевка уже много месяцев эксплуатировалась киевскими формированиями для атак на приграничный поселок Тёткино в Курске. Фактически Рыжевка примыкает к Тёткино так близко, что одно поселение переходит в другое через несколько улиц.

Потеря Рыжевки уменьшает возможности диверсионных групп украинской армии для проникновения на российскую территорию. Кроме того, у Киева возникают проблемы с удержанием территорий в районе рек Сейм и Вир до важного транспортного узла Ворожба.

Рыжевка - небольшой населённый пункт в Сумской области, через который проходят железнодорожные и автомобильные дороги, соединяющие Сумы с Черниговской и Киевской областями. Боясь продвижения российских войск к дороге Р-44 Сумы-Путивль-Глухов, руководство Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять резервные силы на данное направление линии боевого соприкосновения.