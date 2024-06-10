Российские военные начали активные действия на территории Сумской области, взяв под контроль приграничное поселение Рыжевка. Эту информацию предоставил лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем канале в мессенджере Telegram.
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По сообщениям Рамзана Кадырова, войска России приступили к наступательной операции в указанной области. Официального подтверждения этой информации пока нет, Министерство обороны не публиковало никаких заявлений по этому поводу. Было раскрыто, что в ходе планомерных наступательных операций удалось освободить поселок Рыжевка на границе Сумской и Курской областей, при этом украинские формирования отступили, понеся серьезные потери. Также отмечается, что российским бойцам понадобилось менее трех дней на проведение всей операции.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" Минобороны Российской Федерации под руководством Асламбека Салиева вместе с военными из других российских подразделений сумели провести тактическое наступление и освободили еще один населенный пункт от Вооруженных сил Украины. Этим поселением был поселок Рыжевка на границе с Курской областью", - говорится в сообщении.
Также стоит отметить, что накануне командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов подтвердил перемещение отрядов "Ахмата" на северный участок. Речь шла не только о бойцах "Ахмата", но и других военных формированиях из республики. Ранее украинская разведка сообщала о сосредоточении российских войск на территории Курской области с целью подготовки к наступлению для развлечения украинских сил.