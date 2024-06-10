Сообщается, что бойцы спецназа "Ахмат" сумели взять под контроль посёлок Рыжевка.

Российские военные начали активные действия на территории Сумской области, взяв под контроль приграничное поселение Рыжевка. Эту информацию предоставил лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем канале в мессенджере Telegram.

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По сообщениям Рамзана Кадырова, войска России приступили к наступательной операции в указанной области. Официального подтверждения этой информации пока нет, Министерство обороны не публиковало никаких заявлений по этому поводу. Было раскрыто, что в ходе планомерных наступательных операций удалось освободить поселок Рыжевка на границе Сумской и Курской областей, при этом украинские формирования отступили, понеся серьезные потери. Также отмечается, что российским бойцам понадобилось менее трех дней на проведение всей операции.

"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" Минобороны Российской Федерации под руководством Асламбека Салиева вместе с военными из других российских подразделений сумели провести тактическое наступление и освободили еще один населенный пункт от Вооруженных сил Украины. Этим поселением был поселок Рыжевка на границе с Курской областью", - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что накануне командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов подтвердил перемещение отрядов "Ахмата" на северный участок. Речь шла не только о бойцах "Ахмата", но и других военных формированиях из республики. Ранее украинская разведка сообщала о сосредоточении российских войск на территории Курской области с целью подготовки к наступлению для развлечения украинских сил.