Украинские войска пытаются контратаковать через Северский Донец, и открывают огонь по движущимся в их сторону группировкам, не зная что это отступают бойцы ВСУ

Ситуация в Часов Яре по-прежнему динамично меняется со временем. Ранее стало известно, что российские войска подняли триколор над центральной частью района Канал, который является самым восточным микрорайоном города. Поступали сообщения о том, что украинские силы, понеся потери, уходят на запад, попадая под обстрелы сразу с нескольких участков. Огонь ведется из микрорайона Канал, с севера - от поселка Калиновка и с юга - от Ивановки.

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В пылу битвы, отступающие украинские войска сталкиваются с "дружественным" огнем от других частей из центральной и западной частей города. Кроме того, из-за Северского Донца в восточную часть населённого пункта пытаются пробиться десантно-штурмовые группировки Вооруженных сил Украины. Однако, они наталкиваются на разбитые части украинских формирований, оставившие свои позиции и потерявшие значительную часть своего состава в микрорайоне Канал.

Эксперты, анализируя обстановку, отмечают, что если задачей действий российской армии на севере Харьковской области стояло отвлечение резервных подразделений для дальнейших действий в Донецкой Народной Республике, то такая стратегия принесла свои плоды. Хотя окончательное взятие Часов Яра еще не произошло, часть резервов Зеленского была направлена в другие районы линии соприкосновения, что уже повлияло на общую картину украинского театра боевых действий.