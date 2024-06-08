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Zelikman
Intel раскрыла стоимость своих ускорителей искусственного интеллекта Gaudi 2 и Gaudi 3
Сообщается, что флагманский ускоритель Gaudi 3 будет продаваться по цене около 15 000 долларов за штуку

  На выставке Computex на этой неделе генеральный директор Пэт Гелсингер анонсировал стоимость новых чипов-ускорителей искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 и Gaudi 3.

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  Обычно цены на подобные продукты держат в секрете, однако, Intel решила раскрыть некоторые официальные данные. Флагманский ускоритель Gaudi 3 будет продаваться по цене около 15 000 долларов за штуку при покупке отдельно, что на половину ниже, чем у конкурента - Nvidia H100 для центров обработки данных.

  Gaudi 2, несмотря на свою меньшую мощность, также предлагает значительное снижение цены по сравнению с Nvidia. Полный комплект ускорителя Gaudi 2 с 8 чипами будет стоить поставщикам систем около 65 000 долларов. Intel утверждает, что это всего лишь треть цены аналогичных устройств от Nvidia и других конкурентов.

  Схожая конфигурация Gaudi 3 с 8-ю акселераторами оценивается в 125 000 долларов. Intel заявляет, что это на две трети меньше, чем у альтернативных решений такого же уровня производительности.

  Недавно выпущенный графический процессор Nvidia H100 оценивается примерно в 30 000 долларов за единицу. В то время как высокопроизводительная комбинация процессора и графического процессора Blackwell B200 продаётся примерно за 70 000 долларов.

  Однако, цена это только одна часть уравнения. Производительность и экосистема программного обеспечения также играют важную роль. На этом фронте Intel утверждает, что Gaudi 3 либо соответствует графическому процессору Nvidia H100, либо превосходит его в некоторых ключевых областях обучения искусственного интеллекта и логических выводов.

  Тесты, проведённые Intel, демонстрируют, что Gaudi 3 обеспечивает до 40 процентов быстрее по времени обучения по сравнению с H100 в больших кластерах из 8192 чипов. Даже более маленькая установка Gaudi 3 с 64 чипами обеспечивает 15 процентов большую пропускную способность, чем H100 на популярной языковой модели Llama 2. В отношении выводов искусственного интеллекта Intel заявляет о двукратном увеличении скорости по сравнению с H100 на моделях, таких как Llama и Mistral.

  Тем не менее, помимо открытых стандартов, таких как Ethernet, у чипов Gaudi нет оптимизации для широко используемой платформы CUDA от Nvidia, на которой базируется большинство программного обеспечения для искусственного интеллекта.

#intel #nvidia #технологии #искусственный интеллект #computex 2024
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