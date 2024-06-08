Одновременно с этим крупные производители из Поднебесной продолжают совершенствовать свои изделия.

В течение последних шести месяцев спрос на автономные системы из Китая существенно увеличился как внутри страны, так и за её границами, показав рост в 300%.

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Например, по данным таможенной службы Шэньчжэня, с января по апрель 2024 года местные фирмы этого города экспортировали дроны на сумму 4,15 миллиардов юаней, что на 42,1% превышает прошлогодние цифры. Основными направлениями экспорта стали страны ЕвроСоюза, АСЕАН и другие (49,7%).

Китайские корпорации, специализирующиеся на автономных системах, усердно работают над развитием этого направления. Например, DJI провела тестирование грузового беспилотника Flycart 30 в высокогорных районах Эвереста, проверяя его функции и способность выполнять задачи при низких температурах. Максимальная высота полета достигла 6191,8 метра без нагрузки и 6000 метров с ней. Масса груза варьировалась от 4,5 до 15 кг.

Кроме того, в Китайской Народной Республике проводятся исследования по обеспечению связи между дронами. Институт оптоэлектроники и ИИ Северо-Западного политехнического университета совместно с China Telecom разрабатывают беспилотники, которые используют технологии оптической связи и технологии искусственного интеллекта для связи, аналогичной используемой светлячками, что даёт возможность транслировать информацию даже при электромагнитных помехах.