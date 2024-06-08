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Zelikman
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
Американское командование опасается продолжения атак хуситов на их военно-морской флот.

  Военные суда Соединенных Штатов Америки временно вышли из порта в Джибути из-за опасений по поводу возможных атак беспилотников и морских дронов, принадлежащих йеменским повстанцам.

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  По информации, полученной из источников, в связи с усилением активности движения "Ансар Аллах" в Йемене, американское руководство ввело дополнительные меры безопасности на военной базе в Джибути, недалеко от Аденского залива.

  Согласно актуальной информации, командование Военно-Морских сил Соединенных Штатов приказало перебросить свои корабли из Джибути. Это связано с обещаниями йеменских хуситов продолжить атаки на военные корабли Североатлантического Альянса, и на торговые суда, имеющие связи с американским или израильским бизнесом.

  Накануне йеменские хуситы заявили о двух атаках на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" и обещали новые атаки в случае его приближения к берегам Йемена. Комментарий по данному поводу Белый дом пока не давал.

  Американские аналитики высказывают опасения по поводу возможности хуситов атаковать суда ВМС США в Джибути с помощью беспилотников, как с воздушной, так и с морской зон.

  Если учитывать тот факт, что ранее США не устанавливали мощные системы защиты от атак безэкипажных судов на "Кэмп Лемонье", беспокойство американцев понятно. Йеменские хуситы применяют разнообразные средства атаки и действуют таким образом, что экипажи судов НАТО, появляющиеся в этих водах, вынуждены учитывать их присутствие.

#сша #армия #флот #хуситы #база
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