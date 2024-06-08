Власти страны тем самым хотят сократить импорт и уменьшить дефицит внешнеторгового баланса

Турция увеличит пошлины на все покупки автомобилей из Китайской Народной Республики на 40% с целью сокращения импорта и уменьшения дефицита внешнеторгового баланса.

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Согласно указанию президента, опубликованному в официальном издании, новая пошлина будет не менее 7000 американских долларов. Изменения вступят в силу через месяц. В 2023 году Турция увеличила пошлину на китайские электромобили для поддержки своего первого национального электромобиля.

Правительство Турции предпринимает меры по борьбе с высокой инфляцией, достигшей к концу мая уровня около 75,5%, путем проведения строгой денежно-кредитной политики, укрепления финансовой стабильности и сокращения дефицита внешнеторгового баланса.

На фоне продолжающегося увеличения экспорта автомобилей и комплектующих, в частности речь идёт про электрокары, некоторые страны начинают предпринимать специальный меры, чтобы ограничить влияние на собственные рынки.

Наиболее сильным игроком в настоящий момент является китайская компания BYD, которая сумела потеснить иностранных производителей на собственном рынке и собирается сделать то же самое в Европе, а также в Соединённых Штатах Америки. Китайский бренд зачастую предоставляет более выгодные предложения автомобилей, при этом характеристики и комплектация этих авто бывают ещё и лучше, чем у конкурентов.