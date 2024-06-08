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Zelikman
Военкоры: Российские подразделения сумели продавить оборону ВСУ в Часов Яре
Сообщается, что армия постепенно захватывает всё больше территорий в городе

  Стратегически значимый город Часов Яр стал местом ожесточенного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и украинскими формированиями. Информация о ситуации в городе поступает от военных корреспондентов и украинских журналистов.

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  Согласно последним данным, украинские войска испытывают серьезные трудности, пытаясь противостоять российским силам. Сами украинские военные признают, что Вооруженные силы России активно продвигаются в различных направлениях.

  Военные корреспонденты отмечают успехи российских бойцов в продвижении к микрорайону "Новый" в Часов Яре. Подразделения продолжают двигаться к западу от канала, оттесняя украинскую группировку и укрепляя новые позиции.


  Также сообщается об успешном наступлении в районе Калиновки и к северу от нее. Российским военным удалось продавить оборону Вооруженных сил Украины, закрепиться и окопаться на взятых позициях. Бои продолжаются в районе "Канал", где украинская сторона оказывает жестокое сопротивление.


#сво #армия #бои #наступление #часов яр
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