По мнению аналитиков, реализация данного проекта лишит Соединённые Штаты некоторых преимуществ

Средства массовой информации в Соединённых Штатах охарактеризовали разработку межспутниковой связи от российской корпорации как аналог сети Starlink, созданной компанией Илона Маска. По информации агенства The Business Insider, предприятие "Бюро 1440" представило новую технологию лазерной межспутниковой связи в ответ на систему Starlink от SpaceX из Соединённых Штатов.

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Проведенные испытания лазерной межспутниковой связи в начале мая 2024 года компанией "Бюро 1440" признаны успешными. По мнению американских журналистов, новая российская система обладает широким спектром передачи данных с высокой скоростью и низкой задержкой, доступной в любой точке мира, что схоже с принципом работы Starlink Илона Маска.

Появление похожей системы в Российской Федерации вызывает беспокойство среди американских аналитиков, так как это может принести многочисленные преимущества, в том числе в сфере обороны, и создать дополнительные проблемы для оппонентов страны. Стоит отметить, что в настоящее время аналогичные технологии разрабатываются также китайскими компаниями.

Не стоит забывать, что связь starlink регулярно эксплуатируется украинскими формированиями, несмотря на критику Илона Маска в отношении боевых действий на Украине. Предприниматель, в частности, известен своей однозначной позицией касательно Крыма.