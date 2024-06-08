Ранее подобную технологию уже продемонстрировала компания Redmi.

В настоящее время еще один игрок на рынке смартфонов разрабатывает зарядное устройство мощностью 300 ватт. Эта технология, о которой идет речь, была упомянута главой отдела маркетинга Realme global Фрэнсисом Вонгом.

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Организация Realme тестирует зарядное устройство мощностью 300 ватт, как подтверждено в ходе интервью. Такое устройство вполне вписывается в стратегию Realme, которая всегда находится на передовых позициях в разработке технологий зарядки. Присоединяясь к линейке компании Xiaomi и её бренду Redmi, Realme также представит зарядное устройство мощностью 300 ватт. Сообщается, что поддерживаемое устройство можно будет зарядить менее чем за пять минут.

Несмотря на то, что Realme уже предлагает зарядное устройство мощностью 240 ватт, которое является очень быстрым, компания идет дальше. Новейший realme GT Neo 5 поддерживает зарядку мощностью 240 ватт и может зарядиться полностью менее чем за 10 минут, что действительно впечатляет. Однако, бренд стремится повысить планку еще выше, аналогично своему конкуренту. Realme рассматривает вариант предоставить телефон, поддерживающий зарядку мощностью 300 ватт первым, прежде чем выпустит его Redmi.

Фрэнсис Вонг не сообщил дополнительной информации о зарядке в ходе интервью. Многие задаются вопросом об охлаждении устройства во время зарядки, планах по уменьшению перегрева и продолжительности срока службы батареи. Предположительно, Realme покажет свою технологию зарядки мощностью 300 ватт в ближайшем будущем с выходом Realme GT Neo следующего поколения.