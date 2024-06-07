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Zelikman
Suzuki прекратит изготовление своих автомобилей в Тайланде
Сообщается, что завод будет закрыт к концу 2025 года

  Компания Suzuki Motor corp. прекратит изготовление легковых и грузовых автомобилей в Таиланде к концу следующего года, чтобы сконцентрироваться на производстве электрических и гибридных автомобилей в других странах, как сообщила компания в пятницу.

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  Японская автокомпания планирует сохранить продажи и обслуживание автомобилей в таиланде, импортируя их из других заводов в регионе асеан, японии и индии, включая электромобили и гибриды. По словам представителей компании, она приняла решение закрыть завод к концу 2025 года в рамках стратегии продвижения углеродной нейтральности и электрификации. Завод, который работает в течение 12 лет в таиландской провинции Районг к юго-востоку от Бангкока, управляется местной дочерней компанией Suzuki Motor Thailand co. Его годовая производственная мощность составляет 60 000 единиц, в нем трудится около 800 человек.

  Это решение принято во время ужесточения конкуренции между японскими и китайскими автопроизводителями в Таиланде и под давлением с целью увеличения производства электрических и гибридных автомобилей. Suzuki планирует выпустить шесть моделей электромобилей к 2030-31 годам и запустить свой первый электромобиль в Индии к следующему году, с целью экспорта в Японию и Европу.

#электромобили #автомобили #япония #тайланд #suzuki
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