По мнению западных аналитиков, манёвры проводятся в ответ на политику, проводимую администрацией Байдена.

Российское руководство в скором времени планирует провести военные учения, для чего перебрасывает свои военные силы в карибский регион. Эту информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве Соединённых Штатов.

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Предполагается, что отработка действий в данном районе являются ответной реакцией Москвы на агрессивную политику США и их помощь администрации Зеленского. Чиновник, цитируемый Reuters, отмечает, что Российская Федерация стремится показать свою военную мощь на глобальном уровне.

Инсайдер американского издания Miami Herald указывает, что Москва пытается повлиять на общественное мнение в Штатах, показав твердость своей позиции. Однако, из-за ограниченности ресурсов, Министерство обороны России не может проводить такие учения часто.

По информации западных СМИ, корабли Военно-Морского флота России посетят Кубу и Венесуэлу, а после завершения манёвров, будут оставаться в данных странах для проведения новых учений осенью. Соединённые Штаты заявляют, что не видят в учениях России вблизи своих берегов каких-либо угроз, но непременно будут следить за обстановкой.

Стоит отметить, что Москва не предупреждала Вашингтон о планируемых маневрах.