Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Западные СМИ: Военно-морской флот России проведёт учения недалеко от берегов Соединенных Штатов
По мнению западных аналитиков, манёвры проводятся в ответ на политику, проводимую администрацией Байдена.

  Российское руководство в скором времени планирует провести военные учения, для чего перебрасывает свои военные силы в карибский регион. Эту информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве Соединённых Штатов.

реклама

  Предполагается, что отработка действий в данном районе являются ответной реакцией Москвы на агрессивную политику США и их помощь администрации Зеленского. Чиновник, цитируемый Reuters, отмечает, что Российская Федерация стремится показать свою военную мощь на глобальном уровне.

  Инсайдер американского издания Miami Herald указывает, что Москва пытается повлиять на общественное мнение в Штатах, показав твердость своей позиции. Однако, из-за ограниченности ресурсов, Министерство обороны России не может проводить такие учения часто.

  По информации западных СМИ, корабли Военно-Морского флота России посетят Кубу и Венесуэлу, а после завершения манёвров, будут оставаться в данных странах для проведения новых учений осенью. Соединённые Штаты заявляют, что не видят в учениях России вблизи своих берегов каких-либо угроз, но непременно будут следить за обстановкой. 

  Стоит отметить, что Москва не предупреждала Вашингтон о планируемых маневрах.

#россия #сша #армия #флот
+
Написать комментарий (0)
Defence24: Испания покупает новые системы ПВО взамен устаревших, которые были переданы Украине
Defense Post: Венгрия получила новые танки Leopard 2A7HU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
5
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
2
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
1
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
9
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
+
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1
Huawei готовится представить серию среднебюджетных смартфонов Nova 13
+
Deepcool представила новые системы воздушного и жидкостного охлаждения на выставке Computex 2024
+
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
170
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
125
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
8
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
19:44
Его ии по факту развод для гоев.в том виде что у него он
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
19:44
Кстати действительно.погуглил и нет кеширования в этой игре как например в некоторых других,То есть стриминг идет текстур сразу,не создается кеш
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Амитабх Баччан
19:41
Ну что ты хочешь от жалких приматов, что могут общаться только лозунгами - тензорные яйдра, ИИ, dlss улучшает картинку, абырвалг, гав-гав, пук-среньк? Делай скидку на IQ в диапазоне 0-60.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Aslan Heroes
19:41
Ну да, тупая АМД просто так вырубила асихронки, а не потому ли что по началу от них не было прока на этих картах и они их тормозили? В более поздних картах асихронки другие и их больше, поэтому такой ...
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Амитабх Баччан
19:39
Совсем штоле потерялся во времени и пространстве, да ещё и головой стукнулся? OBS радеоны перекрасно поддерживает, работает на openCL.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
dimchoos
19:36
Хуситам и Ираку гиперзвук
Путин: Россия может предоставить оружие другим странам для сдерживания Запада
Nvidia&Intel Hater
19:32
он мне тут начал загонять про статтеры,что второе видео у меня закешировалось и потому все ровно идет -записал еще одно .этут дурачек ток не понимает .что если кешироватся будет то ровно и у него так ...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
19:29
На ,и где тут фризы -спецбегал рандомно https://www.youtube.com/watch?v=EH7RT8qGqEA та что иди в жопу с своим мылом и псевдо 2к и вантузом,ушлепок
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Commediant
19:24
NVENC нет - помойка бесполезная. В OBS играть не может.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Владимир
19:23
Ну хотя бы в циферках в названии красные будут бустрей.
Ноутбуки с APU AMD Ryzen AI 100 заметили на Computex — похоже, решение изменить номер было поздним
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем