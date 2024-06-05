Сообщается, что среди экспонатов не будет тех машин, которые ранее участвовали на выставке в Москве

В Свердловской области откроется новая выставка трофейной бронетехники. Это первое мероприятие такого рода и масштаба, открытое за пределами столицы Российской Федерации. Об этом объявило Центральное военное командование страны.

реклама

Выставка пройдет в Верхней Пышме и продемонстрирует разбитую и захваченную военную технику, использовавшуюся солдатами Вооруженных сил Украины в зоне Специальной Военной Операции. Основные экспонаты будут западного производства, поставляемые на Украину коалицией во главе с Соединенными Штатами. К ним относятся танки, бронетранспортеры, БМП и бронемашины из США, Турции, Великобритании, Германии и других стран. Все образцы были привезены в Свердловск из зоны конфликта и не имеет никакого отношения к московской выставке.

Среди трофеев можно будет наблюдать тяжелый американский танк Abrams, БТР M113, "Козак", Kirpi, боевые машины Marder, бронемашины Bradley, бронированные автомобили Mastiff, вездеходы Pinzgauer и другие образцы бронетехники и оборудования. Помимо этого, будут продемонстрированы ударные беспилотники и разведывательные дроны, используемые украинскими военными, а также огнестрельное оружие и символика украинских воинских частей.

Выставка будет проходить во Дворце спорта в Верхней Пышме и откроется 8 июня в 11:00. Он будет открыт для публики каждый день с 9:00 до 21:00 и закроется в середине июля.