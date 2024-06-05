Устройство будет совместимо с любыми отечественными вертолётами и самолётами

На ПМЭФ-2024 концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) государственной корпорации "Ростех" представит защищенный аварийный бортовой накопитель. Это устройство, изготовленное НПП "Измеритель", предназначено для установки на гражданские воздушные суда. Уже в скором времени "черный ящик" будет продемонстрирован. КРЭТ разрабатывает различные варианты таких накопителей, которые объединяют в себе сбор информации, записи параметрических и звуковых данных.

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Такое устройство входит в комплект бортовой системы регистрации и контроля ИКБО-ИМА, созданной в рамках контракта развития гражданских авиаполётов. Оно послужило базой для новых защищенных бортовых накопителей, встроенных во многие воздушные суда.

Технический директор АО "НПП "Измеритель" Олег Столяров отметил, что сегодня компания занимается созданием новейших аварийных бортовых накопителей, способных выдерживать различные экстремальные условия. Они предназначены как для отечественных, так и для иностранных образцов гражданских воздушных судов.

На ПМЭФ представители компании примут участие в представлении достижений промышленного комплекса, где особое внимание будет уделено бортовому самописцу от предприятия "Измеритель". АО "НПП "Измеритель" специализируется на создании передовых средств регистрации и контроля для воздушных судов, включая "черные ящики" для отечественных модификаций вертолётов и самолётов.