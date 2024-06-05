Армия постепенно продвигается в населённом пункте Новоалександровка

Российские подразделения с успехом продолжают операции по выдавливанию украинских формирований в районе Очеретино. Одним из ключевых участков является посёлок Новоалександровка, который обеспечивает доступ к одному из важнейших транспортных узлов - слиянию автомобильной и железнодорожной дорог в окрестностях населенного пункта Прогресс.

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Украинская сторона, признавая своё тяжелое положение на данном направлении, информирует о потере контроля над юго-восточными районами Новоалександровки, а также своих укреплений к югу и юго-востоку от этого посёлка.

Благодаря наступательным операциям в районе Новоалександровки и Сокола за минувшие 24 часа было захвачено примерно 3,4 квадратных километров территории. Наступление по глубине составило до 1 километра в районе Новоалександровки.

Взятие под контроль Новоалександровки важно, но также критически необходимо захватить высоты к югу от посёлка для облегчения контроля над транспортным узлом Прогресс. Завершение захвата этих высот упростит дальнейшие операции и уменьшит возможности противника для защиты в низине.

Одновременно с этим, Генеральным штаб Вооруженных сил Украины опасается скорого масштабного наступления в Сумской области, которое может еще сильнее измотать имеющиеся силы. Такой поворот может серьёзно усложнить выстраивание оборонительной линии для ВСУ.