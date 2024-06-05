45-метровый Дрон Громовержец сможет неделями находиться в плавании и выполнять огромный спектр боевых задач: от патрулирования до уничтожения заданных целей

Китайская организация Poly Defence представила проект ударного морского дрона A2000 Thunderer («Громовержец»). Его дизайн основан на тримаране, способном обеспечить высокую скорость и стабильность. Управление кораблем будет осуществляться удаленно, часть операций возложена на искусственный интеллект.

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A2000 задуман как компактный корабль длиной 45 метров и водоизмещением 280 тонн. Нет информации о точном времени автономной работы в море, но оно, по предварительным данным, превышает 20 дней. Силовая установка корабля включает два вала и два гребных винта, обеспечивающие максимальную скорость 35 узлов. На верхней части корпуса размещены две надводные лодки для выполнения задач поддержки.





На надстройке с главной мачтой установлены 4 модуля связи с активной фазированной антенной решеткой для обзора за воздушным пространством. Система зенитного-ракетного комплекса включает в себя 8 ячеек с зенитными ракетами. Противокорабельные ракеты на судне отсутствуют, но имеются пусковые установки для дополнительных средств защиты.

На борту корабля есть отсек для квадрокоптеров вертикального взлета и посадки, а также 30-мм пушка в носовой части. Благодаря использованию передовых технологий и инновационных решений, беспилотный ударный корабль a2000 Thunderer представляет собой значительный шаг в развитии современных военно-морских сил. Воплощение данного проекта может вынудить и другие страны задуматься о создании аналогичных дронов.