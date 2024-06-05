Модель Prime TX-1600 Noctua Edition получила ту же начинку, но с улучшенной системой охлаждения и обновленным дизайном.

Эксперты по блокам питания из Seasonic, совместно с командой Noctua представили новый продукт на Computex 2024. Prime TX-1600 Noctua Edition - это усовершенствованная версия Prime TX-1600 с оптимизированным охлаждением от Noctua.

реклама

Блок питания Prime TX-1600 принадлежит к флагманской серии Prime от Seasonic, отличающейся высокой мощностью и качеством. Блок питания имеет сертификаты 80 Plus Titanium, Cybenetics Titanium по эффективности и Cybenetics Lambda A по уровню шума. Версия Noctua должна сохранить эти сертификаты, поскольку Noctua внесла свой вклад только в область охлаждения. Блок питания будет иметь те же размеры: 210 x 150 x 86 мм.

Noctua разработала оптимизированную решетку вентилятора для Prime TX-1600 Noctua Edition, выполненную в коричневом цвете бренда. Редизайн улучшит циркуляцию воздуха, хотя цвет может вызвать споры. Ранее компания уже делала подобные решения во флагманских видеоадаптерах от Nvidia. Совместно с Asus, Noctua выпустила системы охлаждения для флагманских видеокарт 3000 и 4000-ой серий.

Prime TX-1600 Noctua Edition выдаёт мощность в 1600 Вт, что вполне хватает для питания установки с несколькими графическими процессорами. Модель оснащена вентилятором Noctua NF-A12x25, который работает намного тише кулера на оригинальной версии и при этом хорошо охлаждает устройство.

Данная модификация соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, предоставляя новые разъемы 12 В-2x6 для удобства. Блок питания полностью модульный, что помогает уменьшить беспорядок в кабелях.

Выход Prime TX-1600 Noctua Edition запланирован на четвертый квартал текущего года по цене примерно 629,99 долларов.