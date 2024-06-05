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Zelikman
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
Также, из-за падающего спроса, автопроизводители замораживают строительство своих новых заводов.

  Как сообщается, Stellantis NV и Mercedes-Benz Group AG замораживают проекты двух заводов по производству аккумуляторов для электромобилей из-за снижения спроса на дорогие машины.

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  Компания Automotive Cells Company SE остановила строительство завода в Кайзерслаутерне и приостановила работы в Термоли. По словам генерального директора acc Яна Винсента, возможно, будут производиться более дешевые аккумуляторы типа литий-железо-фосфат. Стоит отметить, что компания планировалось построить три завода за более чем 7 миллиардов долларов. В официальном заявлении ACC сообщила, что обсуждения по строительству завода в Термоли будут продолжены позднее.

  Автопроизводители пересматривают планы по производству электромобилей и аккумуляторов в связи с замедлением продаж. Volkswagen AG ожидает возможных задержек на своих заводах по производству аккумуляторов. VW и Renault SA отказались от продажи акций заводов по производству электромобилей и аккумуляторов.

  Карлос Таварес из Stellantis заявил, что планы на инвестиции будут адаптированы под развитие рынка электромобилей в Европе. Все больше автопроизводителей выбирают литий-железо-фосфатные аккумуляторы как более дешевый вариант для электромобилей начального уровня.

  ACC планирует завершить строительство завода в Саар к началу 2025 года. Завод в Кайзерслаутерне получил субсидии в размере 437 миллионов евро и увеличит в перспективе свои производственные мощности. Однако, в настоящий момент европейские автопроизводители начинают переживать по поводу будущих продаж.

  Ранее китайская компания BYD уже заявила о своих намерениях завоевать европейский рынок своими недорогими электрокарами, которые будут предлагать лучшие характеристики по более выгодной цене в сравнении с конкурентами. При таком раскладе, европейские бренды могут оказаться в весьма плачевном положении.

#китай #технологии #автомобили #европа #volkswagen #электрокары #mercedes
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