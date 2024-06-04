Самолёт пытался атаковать позиции российских подразделений, но был своевременно уничтожен

Минувшие 24 часа в зоне боестолкновений не принесли существенных изменений на передовой линии, хотя наступление российских подразделений продолжается. Главные события разворачиваются в Харьковской области, куда украинское руководство направляет свои резервы, и под Часов Яром.

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В Харьковской области отряды армии "Север" не прекращают движение в глубину оборонительной линии украинских войск, нанеся поражение 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а вместе с ними и 36-й бригаде морской пехоты и 125-й бригаде территориальной обороны в окрестностях Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги Харьковской области. Три атаки украинских войск были отбиты. Потери Вооруженных сил Украины: до 105 бойцов, три автомобиля, ЗРК "Оса", а также орудия М777 и Д-30.

На участке действий группировки "Днепр", при попытке атаковать российские позиции, был сбит украинский самолёт Су-25. Следует отметить, что уже длительное время не было упоминаний об Украинских Су-25. По остальным направлениям без изменений, продолжаются стычки с незначительным продвижением российской стороны. Украинские военные в основном находятся в обороне, но иногда предпринимают редкие контратаки.

Совокупные потери украинских сил за последние 24 часа по всем участкам, не считая северное: по личному составу - 1445 человек; по бронетехнике - три бронетранспортера, две БМП, шесть бронированных машин, 23 единицы автотранспорта; по артиллерии - три гаубицы М777, четыре Д-20, три "Мста-Б", две Д-30, орудие М119 и две САУ "Гвоздика".