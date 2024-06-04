Многие производители уже согласились работать над линейкой продуктов SFF-ready

Накануне многие компании согласились использовать новый значок проверки от Nvidia для идентификации совместимости своих продуктов с компактными сборками. Новая система проверки скоро будет доступна на веб-сайтах производителей комплектующих.

реклама

ПК малого форм-фактора (SFF) привлекательны своим минималистичным дизайном и подходят для большего количества пользователей, чем традиционные сборки. Однако, они могут создавать проблемы для производителей. Nvidia представила новый стандарт для высокопроизводительных видеокарт и совместимых корпусов.

Новая спецификация "SFF-ready" определяет, какие видеокарты могут быть установлены в компактном корпусе. Nvidia надеется, что сборщикам больше не потребуется тратить время на изучение размеров каждой карты и корпуса или проверку на наличие места для кабелей питания и передачи данных.

Многие партнеры по платам и производители корпусов договорились определить продукты, соответствующие новому стандарту. Графические процессоры, совместимые с SFF, скоро будут иметь наклейки "SFF-ready", а корпуса будут описываться как "совместимые с SFF-ready картами GeForce".

Критерии соответствия включают видеокарты GeForce RTX 4070 или выше с 2,5 слотами и размерами не более 151 x 304 x 50 мм. Подходящий корпус должен иметь размер не менее 154,4 x 312 x 50 мм, чтобы обеспечить пространство для материнской платы, переходника и кабелей.

На данный момент перечислено около двадцати корпусов с поддержкой SFF от различных производителей. Nvidia заявляет о 36 совместимых графических процессорах от партнеров, таких как Asus, Galax, Gigabyte, MSI и других.

Все видеокарты, сертифицированные по стандарту SFF, относятся к семействам RTX 4070 и 4080. Спецификация не распространяется на более ранние поколения графических процессоров, и нет информации о возможном включении карт AMD. Флагманская карта RTX 4090 не получит эту наклейку из-за трехслотового дизайна, но будущая RTX 5090 может соответствовать стандарту.

Среди других анонсов Nvidia на выставке Computex в этом году — искусственный интеллект, помогающий пользователям играть и оптимизировать игры, а также обновления настольного приложения компании для видеокодирования AV1 и быстрой настройки оборудования без потери гарантии.