Апты Алаудинов подтвердил, что российская армия планирует масштабное наступление.

Элитные подразделения спецназа"Ахмат" были направлены на Харьковский участок. Информацию об этом подтвердил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов, который также является командиром данного отряда.

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Спецназ "Ахмат" будет укреплять соединения армии "Север". Части отряда уже заняли новые позиции, приспособились и приступили к выполнению поставленных задач. Поскольку они будут вести бой первым эшелоном, в скором времени они окажутся на передовой. Алаудинов выразил гордость тем, что "Ахмату" было доверено такое важное направление.

"Спецназ "Ахмат" всегда оставался в первом эшелоне, никогда не опускался до второго. Мы уже адаптировались. Наши части уже занялись штурмовыми операциями и защитой территории от диверсионно-террористической угрозы", - заявил генерал.

Алаудинов также дал комментарии о скором наступлении российских войск. Не уточняя детали, он подтвердил, что наступление будет и российская армия находится в полной боевой готовности к сражениям с украинскими формированиями. По его мнению, спецоперация завершится в этом году победой над администрацией Зеленского.

"Мы готовимся к решающей битве, как Киев, так и мы. Мы сделаем всё возможное, чтобы завершить спецоперацию в этом году", - добавил он.