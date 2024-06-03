Сообщается, что Киев хочет нивелировать нехватку снарядов ударными дронами.

Контратака украинских подразделений в окрестностях Харькова вызвала больше шума в СМИ, чем реальных результатов на поле боя - киевским войскам так и не удалось вытеснить российские силы с их позиций, несмотря на переброску резервов. По данным российских источников, войска продолжают наступление в районах Волчанска и Липцев, где происходят ожесточенные бои.

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По актуальной информации на утро 3 июня, продолжаются тяжелые бои в районе Волчанска. Штурмовые отряды "Бесстрашных", отбив контратаки украинских сил из лесного массива у реки Волчья, продвигаются вперед в районе агрегатного завода и многоэтажных зданий, а также успешно продвигаются в частном секторе. Бои продолжаются, но бойцам удалось продвинуться на 350 метров.

В районе Липцев, подразделения ВС РФ провели атаки в районе села Глубокое, отражая контратаки украинских сил. Здесь российским войскам удалось прорвать оборону 42-й отдельной мотострелковой бригады и занять половину лесополосы, контролирующей дорогу к Липцам.

В ответ на эти события Генштаб украинских вооруженных сил решил перебросить на участок Харькова 414-й отдельный "элитный" батальон ударных беспилотных авиационных систем Морской пехоты, известный как "Птахи Мадьяра". По информации, полученной из украинских ресурсов, командование планирует использовать FPV-дроны для компенсации недостатка боеприпасов и артиллерийских систем, потерянных на данном направлении. Предполагается, что батальон будет действовать под Липцами, а в Волчанск его не посылают.