Российская армия ударила по данному населённому пункту сразу с нескольких направлений

Украинское военное руководство дало свои комментарии по ситуации в посёлке Сокол, которое расположено к юго-западу от Очеретино. Вчера немецкий журналист Ю. Репке разместил статью, в которой говорится, что армия Российской Федерации атаковала Сокол и что украинские военные были вынуждены отступить в западном направлении.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил сообщения о том, что ситуация в Соколе существенно осложнила позиции украинских формирований. По данным украинского генштаба, подразделения России нанесли удары с нескольких направлений. Военные аналитики считают, что у украинских военных нет шансов удерживать Сокол под своим контролем. Причиной этого является географическое расположение населенного пункта. Он расположен в низменности относительно высот, занятых российскими войсками в прилегающих районах. Кроме того, в низменности к западу от Сокола расположено несколько деревень, в том числе Восход и Евгеновка, которые также предоставят украинским военным мало возможностей для установления долгосрочного присутствия.

Стоит отметить, что украинское руководство готовит оборонительную линию к западу от реки Волчья, параллельно пытаясь замедлить наступление российских войск к западу от Очеретино. В то же время в Генштабе ВСУ считают, что главной целью российской армии на этом участке линии соприкосновения является форсирование реки Волчья и взятие под контроль ключевой гидроэлектростанции Донбасса - Карловского водохранилища. В настоящее время бои идут на южном и, в некоторой степени, восточном берегах реки.