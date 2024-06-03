Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Генштаб ВСУ подтвердил сложное положение для своих подразделений в посёлке Сокол
Российская армия ударила по данному населённому пункту сразу с нескольких направлений

  Украинское военное руководство дало свои комментарии по ситуации в посёлке Сокол, которое расположено к юго-западу от Очеретино. Вчера немецкий журналист Ю. Репке разместил статью, в которой говорится, что армия Российской Федерации атаковала Сокол и что украинские военные были вынуждены отступить в западном направлении.

реклама

  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил сообщения о том, что ситуация в Соколе существенно осложнила позиции украинских формирований. По данным украинского генштаба, подразделения России нанесли удары с нескольких направлений. Военные аналитики считают, что у украинских военных нет шансов удерживать Сокол под своим контролем. Причиной этого является географическое расположение населенного пункта. Он расположен в низменности относительно высот, занятых российскими войсками в прилегающих районах. Кроме того, в низменности к западу от Сокола расположено несколько деревень, в том числе Восход и Евгеновка, которые также предоставят украинским военным мало возможностей для установления долгосрочного присутствия.

  Стоит отметить, что украинское руководство готовит оборонительную линию к западу от реки Волчья, параллельно пытаясь замедлить наступление российских войск к западу от Очеретино. В то же время в Генштабе ВСУ считают, что главной целью российской армии на этом участке линии соприкосновения является форсирование реки Волчья и взятие под контроль ключевой гидроэлектростанции Донбасса - Карловского водохранилища. В настоящее время бои идут на южном и, в некоторой степени, восточном берегах реки.

#сво #армия #бои #наступление
1
Показать комментарии (1)
Украинские формирования постепенно теряют контроль над высотами в районе Часов Яра
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
8
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
17
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
4
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
5
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
14
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
+
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
AMD выпустит 2 новых процессора Ryzen на сокете АМ4, спустя более 7 лет после его появления на рынке
9
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
ВКС России провели очередной авианалёт на объекты украинских формирований
+
Изображения обнаженной натуры, созданные ИИ, вызвали много проблем в школах США
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
5
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
КНДР снова запустила в Южную Корею воздушные шары, наполненные мусором
8

Популярные статьи

GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
148
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
+
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
26
Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande
1
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
7
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
+

Сейчас обсуждают

DIP48
10:38
Какой то междусобойчик. Гевалт и буря среди своих за дележку гешефта
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Skolzyashiy
10:38
Точно 16 ядер у 5900хт?
AMD решила побаловать сторонников Socket AM4 выпуском двух новых моделей процессоров
Yilec
10:38
1XBET-games не отличаются ни умом, ни сообразительностью.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Александр
10:36
Глав. амеры просто боятся неконтролируемых источников информации, которые еще и доход приносят (о ужас!) Китаю.
В США может появиться специальная версия TikTok
DIP48
10:35
Именно за это и стоял майдан. Могилизация по стандартам любимого НАТО. Плохо хохлам жилось раньше при Овоще, захотелось в Европы с НАТО. Записаться во клуб врагов России. Мечты сбываются. Правда печен...
WP: Офицеры ВСУ жалуются на необученных и беспомощных новобранцев украинской армии
БелПатриот
10:34
РФ молодец, активно продается Китаю, подсаживает на Китай. Потом прийди и возьми просто.
Модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне луны
DIP48
10:33
Могилизация по стандартам НАТО. Чем хохлы не довольны ? Именно за это и стоял майдан.
Генштаб ВСУ подтвердил сложное положение для своих подразделений в посёлке Сокол
Nvidia&Intel Hater
10:33
Вы тут все законтаченные,.ты свое гомогейство клуба вашего не переводи на здравых пацанов
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Nvidia&Intel Hater
10:31
Кстати причем тут смурф вовобще?ладно бот еще и то не в кассу.Смурфа то каким боком тут прилепили,а? Член за речкой?У вас зеленожопых имбецилов куча так же твинков,во дариус он же тармент он же..все о...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Василий Уткин
10:31
Ну что каждый свою фемтосоту будет ставить у себя в квартире, я одно время пока рядом вышки небыло так и делал
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем