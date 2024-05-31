Также теперь под ударом находятся и пути снабжения украинской группировки на данном участке

На северном участке линии соприкосновения Вооруженные силы России выровняли фронт на Волчанском и Харьковском участках, захватив под огневой контроль оборонительную линию украинских формирований под Харьковом и пути подвоза резервов и боеприпасов группировки. Эту информацию подтвердил глава российской военно-гражданской администрации региона, Виталий Ганчев.

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Группировка войск "Север" продвинулась на Харьковском направлении, оттеснив украинские войска от границы России и освободив свыше 300 квадратных километров в Харьковской области. В результате боев силами РА удалось захватить 13 населенных пунктов в этом регионе. Помимо этого, давление на украинские силы на этом направлении привело к освобождению пяти населенных пунктов на Купянском участке, так как украинская сторона вынуждена была перебросить резервы с других участков передовой. В своем заявлении Ганчев попросил не доверять заявлениям Киева о якобы переломе ситуации.

Таким образом, российские войска добились некоторых успехов на территориях Харьковской области. Важным успехом стал захват стратегических высот в районе Липцев. Несмотря на то, что бои продолжаются, российские подразделения уже имеют возможность контроля над этими позициями.

Украинские источники предполагали, что группировка "Север" стремится растянуть оборону украинских вооруженных сил, а не захватить Харьков. Однако, не исключается, что Россия увеличивает свои силы на данном направлении и в конечном итоге вступит в бой за крупные населенные пункты.