Перед ВС РФ открываются перспективы отрезать от основных сил всю группировку ВСУ в этом районе.

Постепенно расширяется территория, находящаяся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации на Угледарском участке. После взятия Новомихайловки и наступления в Парасковиевке подразделения России начали действовать более решительно в направлении Угледара.

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За последние сутки российские военные сумели продвинуться к западу от Сладкого, заняв ещё один территориальный участок примерно в два квадратных километра. Украинская сторона признала, что наступление российских подразделений направлено к дороге Марьинка-Угледар. Северный участок этого пути, начиная от Марьинки через посёлок Победа и до северного края Парасковиевки, уже оказалась под контролем российских соединений.

Армия России оказывает давление на Вооруженные силы Украины на центральном участке этой автодороги. В случае дальнейшего развития успеха западнее Сладкого, дорога может быть перекрыта, а вместе с этим, угледарская группировка войск, размещенная как в самом Угледаре, так и дальше на севере - вплоть до Парасковиевки и посёлка Константиновка, окажется в ловушке и будет полностью разбита.

Помимо этого, российская армия продвигается к северу и к югу от ранее освобожденного Нетайлово, увеличивая подконтрольную зону на Карловском участке линии боевого соприкосновения. Украинская сторона вынужденно отступает на правый берег Карловского водохранилища.