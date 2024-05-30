Ранее в эту же страну решила вложить и компания Microsoft

Google объявила об инвестировании в Малайзию $2 миллиарда, что включает в себя развитие своего первого центра обработки данных и облачного сервиса. Это крупнейшая запланированная инвестиция Google в этой стране Юго-Восточной Азии.

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По данным Министерства торговли и промышленности Малайзии, центр обработки данных и облачный регион Google обеспечат 26 500 рабочих мест в различных секторах страны, а общий экономический эффект оценивается в $3,2 миллиарда. Инвестиции будут сделаны в бизнес-парк Эльмина, принадлежащий Sime Darby Property, в штате Селангор.

В последние месяцы американские технологические гиганты увеличили свои инвестиции в Юго-Восточную Азию, вложив миллиарды долларов в поиск новых возможностей роста. Microsoft, Apple и Nvidia отправились в регион, чтобы разработать стратегические планы и встретиться с руководителями правительств.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания инвестирует $2,2 миллиарда в Малайзию в этом месяце в дополнение к аналогичным обязательствам в Индонезии и Таиланде. Microsoft и Google являются жесткими конкурентами в области искусственного интеллекта, и обе компании прилагают все усилия, чтобы убедить клиентов выбирать их услуги в этой быстрорастущей области.

Google заявила, что, помимо разработки сервисов облачных вычислений, они также будут поддерживать программы по повышению грамотности учащихся и преподавателей в области искусственного интеллекта.