Ранее высокоточным управляемым снарядом "Краснополь" в начале мая был подбит другой «Абрамс».

Украинские военные потеряли еще один танк западного производства. Согласно сообщениям, российская артиллерия уничтожила американский основной боевой танк M1 Abrams в недавнем бою. Сообщается, что танк был обнаружен российским беспилотником-разведчиком и был поражен высокоточным управляемым снарядом "Краснополь".

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Это не первый случай уничтожения американского M1 Abrams на Украине. В течение мая другой M1 Abrams был также поражен управляемым боеприпасом того же типа. Уничтожение этого танка было подтверждено российскими военными корреспондентами. Украинские военные уже несколько месяцев используют танки американского производства, но они не смогли применить их с высокой эффективностью. Попадая в зону соприкосновения, данная техника становится приоритетной для российских операторов БПЛА, ПТУР и артиллерийских расчетов. M1 Abrams - это основной боевой танк США, который был впервые разработан в 1980-х годах и использовался вооруженными силами США на протяжении десятилетий.

Уничтожение этого танка является значительной потерей для украинских военных, так как это один из самых передовых и тяжелых танков в мире. Украинские военные изо всех сил стараются минимизировать потери данных танков, но у них не получается.

Помимо этого, такие инциденты бьют по имиджу Соединенных Штатов, так как по сути, их ключевая техника оказалась очень уязвима в условиях современных боевых действий. Американские военные оказывают военную помощь Украине в течение нескольких лет, но чем больше Киев теряет оружия, тем меньше у союзников желания поставлять очередные партии.



