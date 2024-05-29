С момента запуска компания получила активы на 20 миллиардов долларов.

Согласно данным издания Bloomberg, фонд по инвестициям в Bitcoin компании BlackRock Inc. стал самым крупным в мире, с активами на 20 миллиардов долларов с момента его запуска в Соединённых Штатах в начале этого года.

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На данный момент фонд владеет токенами на сумму 19,68 миллиарда долларов, обогнав в рейтинге фонд Grayscale Bitcoin Trust, у которого активы составляют 19,65 миллиарда долларов. На третьем месте идет фонд Fidelity Investments с активами в размере 11,1 миллиарда долларов.

BlackRock и Fidelity Bitcoin ETF были запущены одновременно с другими девятью фондами 11 января. Этот запуск стал ключевым моментом для криптовалют, повысив доступность Bitcoin для инвесторов и способствовав росту токена до рекордных 73 798 долларов к марту.

Fond iShares по Bitcoin привлек самый большой приток средств с момента запуска — 16,5 миллиарда долларов, в то время как из Grayscale Bitcoin Trust было выведено 17,7 миллиарда долларов. Высокие комиссии последнего и вывод капитала арбитражерами были указаны как возможные причины вывода средств. Согласно данным мартовского отчета регулирующих органов, Grayscale планирует запустить клон своего основного фонда с более низкими комиссиями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам в январе, после отмены судом в 2023 году дела, возбужденного Grayscale, наконец одобрила запуск первых Bitcoin-ETF в США. Группа Bitcoin-фондов с активами в размере $58,5 миллиарда на сегодняшний день признана одной из самых успешных категорий ETF. Критики, однако, считают, что волатильные цифровые активы плохо подходят для широкого использования в рамках ETF.

Несмотря на рост популярности Bitcoin, некоторые страны, такие как Сингапур и Китай, либо ограничивают, либо полностью запрещают доступ инвесторам к криптовалютам. В январе представитель Vanguard Group заявил, что фирма не планирует предоставлять продукты, связанные с криптовалютами. BlackRock и Vanguard считаются двумя крупнейшими управляющими активами в мире.

Bitcoin вырос в цене в четыре раза с начала прошлого года, чему способствовали ETF, восстановившись после глубокого спада в 2022 году.