По словам представителей Министерства обороны, на Украину пока никто не отправляет своих военных

Франция пока не приняла окончательного решения о направлении военных экспертов на Украину, этот вопрос все еще на стадии обсуждения. Об этом сообщает информационное агентство BFM Business со ссылкой на Минобороны Республики.

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины "поторопился", опубликовав в своем аккаунте в социальной сети информацию о предполагаемом решении Парижа относительно направления французских военных. Минобороны Украины также отреагировало на это, заявив, что французских военных на украинской территории нет, и упоминание о "подписанных документах" свидетельствует о желании Киева избежать лишних проволочек в будущем, заранее подготавливая все необходимые документы.

Согласно информации украинского военного ведомства, переговоры с Францией начались еще в феврале этого года, и Киев очень заинтересован в присутствии французских сил на своей территории, так как за ними могут последовать и другие страны.

"Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по данному вопросу, чтобы в случае принятия соответствующего решения не терять время на утверждение бюрократических формальностей" - Эту информацию подтвердило Минобороны Украины.

Накануне главком заявил, что Франция уже одобрила план по отправке военных на Украину для участия в обучении украинцев, и он хочет лично встретить первую группу французских инструкторов. Это заявление он сделал после диалога с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.