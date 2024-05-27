Сообщается, что после прилёта некоторое время с места разгрузки ещё звучали взрывы от детонации боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе Специальной Военной Операции на Украине, были зафиксированы прилёты по населённому пункту Снигиревка, где производилась разгрузка военных эшелонов с вооружением, бронетехникой, а также личным составом Вооруженных сил Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил эти данные.

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Авиаудар пришёлся по Снигиревке, поражена группировка украинских "охотников на БПЛА" и другие цели. После удара некоторое время звучали вторичные подрывы боеприпасов и взрывчатых веществ, на место инцидента прибыли кареты скорой помощи, как гражданские, так и военные.

"Снигиревка была атакована ракетами по месту стоянки военной бронетехники и военнослужащих. В этом районе регулярно проходят эшелоны со снарядом и военной техникой", - сообщил Лебедев.

Подробности о результатах поражения не установлены, место атаки оцеплено силовиками. Российские войска в последнее время перешли к тактике точечных ударов, уничтожая предварительно выявленные цели. Удары наносятся как в тылу украинских войск, так и ближе к переднему краю. Украинские подпольщики активизировались и передают информацию о целях российским военным. Часть целей также выявляется разведывательными дронами, информация подтверждается или опровергается подпольем.