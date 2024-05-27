Киев потерял ещё 6 квадратных километров в районах Яснобродовки и Сокола

Украинские сторона признала продвижение российской армии на ряде участков. Один из них - область западнее линии Нетайлово-Уманское на левом берегу Карловского водохранилища. Стоит напомнить, что и Уманское, и Нетайлово были взяты под контроль Теперь подразделения прошли западнее Уманского и по южному берегу Карловского водохранилища в сторону Карловки.

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Параллельно с этим идут боестолкновения за населенный пункт Сокол, который находится на несколько километров на севере от Уманского. По имеющимся данным, военные сумели организовать продвижение шириной фронта в 15 километров, оттесняя киевские формирования в западном направлении. За одни сутки украинские формирования потеряли участок около 6 километров в квадрате в районах Яснобродовки и Сокола.

Российские подразделения также не прекращают захватывать территории к ю-востоку от Купянска. После оставления Ивановки и Берестового киевским группировкам пришлось отступить в районы, которые ниже по высоте, чем те, что заняли российские подразделения.

Тем временем администрация Зеленского ощущает всё больше проблем в формировании новых резервов. Имевшиеся силы постепенно истощаются, а мобилизация на Украине не приносит желаемых результатов. Согласно последним данным, лишь 2% военнообязанных прибыли в военкоматы для обновления своих данных, как этого требует новый закон о мобилизации.