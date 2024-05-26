В 2023 году данная техника была перемещена на территорию России, но по информации Киева, вертолёты вновь оказались в Белоруссии

Генеральный штаб Российской Федерации переместил на территорию Республики Беларусь многоцелевые военные вертолеты, которые были передислоцированы на территорию России в 2023 году. Эту информацию сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в самой Белоруссии.

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В сообщении говорится о винтокрылых машинах Ми-24 и Ми-8, их точное количество неизвестно, они приземлились на аэродроме в Барановичах. Ранее эта техника базировалась в Белоруссии до августа минувшего года, а затем командование решило вернуть их на российские территории.

По мнению украинского Генштаба, причины переброски российских вертолетов могут быть две. Первая — участие в совместных учениях с использованием тактического ядерного оружия, которые проводятся российскими и белорусскими военными. Вторая — подготовка к новой атаке с территории Белоруссии на Черниговскую и Киевскую области, причем данный сценарий является наиболее вероятным.

Ранее украинское разведывательное управление сообщило о перебрасывании российских войск в Белоруссию, но ни Минск, ни Москва это не подтверждают. Эту ситуацию подогревает недавний визит лидера России Владимира Путина в Белоруссию, параллельно с которым проходили встречи министров обороны двух стран.

Однако, эксперты, включая украинских, считают, что Россия вряд ли начнет атаку с территории Белоруссии из-за сильной обороны Киева на границе. Вероятнее всего, России будет достаточно перебросить небольшую группировку войск, чтобы поддерживать напряжение и не дать Украине перебросить резервы на другие участки.