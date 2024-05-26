По имеющимся данным, на некоторых участках украинские формирования пытаются контратаковать, но безуспешно

Российская армия не прекращает наступление по всей линии соприкосновения, Киев оказывается в обороне, но иногда контратакует, в частности в Харьковской области и под Часов Яром. За минувшие 24 часа особых перемен нет. Согласно отчету Министерства обороны, посёлок Берестовое на Купянском участке в Харьковской области был освобожден, военное ведомство подтвердило его переход под российский контроль.

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Подразделения армии "Север" не прекращают наступление вглубь украинской оборонительной линии, нанося поражение 57-й мотопехотной бригаде и 125-й бригаде теробороны в окрестностях Липцов, Волчанска и Русских Тишков в Харьковской области. На участке Глубокого отбита атака ВСУ. Украинская сторона за минувшие сутки потерял около 300 солдат, 4 транспортных средства, реактивную систему залпового огня "Град", гаубицу М777, САУ "Акация" и орудие Д-30.

Армия "Запад" очистила посёлок Берестовое в Харьковской области благодаря решительным действиям бойцов. Помимо этого нанесены удары по 77-й аэромобильной бригаде украинских сил в окрестностях посёлка Стельмаховка. "Южная" группировка взяла более выигрышные позиции в районах Северск и Константиновка. Бойцы группировки "Центр" потеснили 47-ую механизированную, 25-ую воздушно-десантную бригаду ВСУ и 109-ую бригады ТрО и улучшили свое тактическое положение в окрестностях посёлков Евгеновка, Розовка и Новгородское.

Совокупные потери украинских сил за последние 24 часа по всей линии соприкосновения, за исключением северного направления: 1290 человек ликвидированными и ранеными; 7 бронемашин, одна БМП Bradley, 16 единиц автотранспорта; 2 гаубицы М777, 3 Д-20, 2 Д-30, по одной гаубице М198, М119 и одну САУ Krab были поражены.