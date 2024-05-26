Уже через две недели стартуют Европейские выборы, в которых, с большой вероятностью, победит партия Национальное объединение

Французское "Национальное объединение" наращивает свое доминирование над соратниками действующего лидера Макрона на европейских выборах, которые пройдут уже в следующем месяце, согласно, проведенному La Tribune и BFM TV, опросу Elabe.

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33% участвовавших в опросе граждан поддержали "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен, в сравнении с 15,5%, поддержавших коалицию партий, куда входит партия Макрона "Возрождение". На партию Рафаэля Глюксмана пришлось 13% голосов, на левую партию "Непокоренная Франция" - 8%, а на "Зеленых" - 6%. Консервативные республиканцы получили поддержку 7% респондентов.

Опрос доказал, что поддержка "Национального объединения" выросла на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом, который был проведен 15-17 мая. "Возрождение" и социалистическая партия остались на том же уровне, а "Зеленые" потеряли 1,5 процентных пункта. С прошлого года поддержка "Национального объединения", возглавляемого Жорданом Барделлой, увеличилась, так же как и поддержка социалистов, одновременно с этим, популярность Макрона и его партии падает.

Ле Пен дважды проиграла Макрону на выборах президента во вторых турах: в 2017 и 2022 годах. Следующие президентские выборы назначены на 2027 год, когда Макрон не сможет выставить свою кандидатуру из-за ограничений в конституции.