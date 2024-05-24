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Zelikman
Юлиан Репке: Волчанск в ближайшие дни перейдет под контроль российской армии
По мнению немецкого эксперта, у украинских формирований нет ни сил, ни оружия, чтобы остановить наступление

  Украинские военные не смогут защитить Волчанск, данный населённый пункт будет захвачен армией России в ближайшее время, такое мнение озвучил немецкий военный аналитик Юлиан Репке, тщательно отслеживающий обстановку на этом участке.

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  Волчанск вскоре окажется в руках Вооруженных сил России, невзирая на заявления украинского Генерального штаба об обратном. Репке считает, что у ВСУ просто нет достаточных сил и ресурсов, чтобы замедлить продвижение войск, потеря населённого пункта — лишь вопрос времени. Как отмечается экспертом, российская армия занимает сооружения, в которых считанными днями ранее располагались сотрудники Главного управления разведки Украины.


  "Отвод украинских подразделений из оставшихся участков Волчанска произойдет в течение ближайших дней. Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска", - заявляет Репке

  Эксперты считают, что заявления о замедлении продвижений российской армии в Харьковской области не соответствуют действительности. Военные успешно выполняют задачи, поставленные руководством, исходя из подручных ресурсов. Главная цель — вытянуть на себя резервы украинских войск и разгромить их, предоставив возможность другим силам действовать по остальным участкам линии боевого соприкосновения.

  

#сво #армия #бои #наступление #харьковская область
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