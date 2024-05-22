Украинскому руководству приходится перебрасывать подразделения под Харьков с других направлений, что приводит к ослаблению обороны.

Российская армия не прекращает проводить Спецоперацию на Украине, атакуя позиции украинских формирований по всей линии боевого соприкосновения. Продвижение группировки "Север" в Харьковской области заставило украинских военных снять часть своих войск с других участков и перебросить их туда, ослабив оборону. Результаты не заставили себя долго ждать, и российские войска взяли под контроль Клещеевку, за которую в прошлом году шли ожесточенные бои.

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За последние несколько дней группировка "Север" добилась значительного прогресса в оттеснении украинских военных, при этом бои идут в районах Волчанска, Петропавловки и под Липцами в Харьковской области. Основные бои продолжаются в Волчанске и Липцах, где три украинские контратаки были отбиты. Украинские военные понесли потери до 255 солдат и семи единиц техники, а в ходе контрбатарейного огня были подбиты вооружения РСЗО "Град", САУ "Акация", самоходное орудие M777, миномет M119, противотанковая пушка "Рапира" и две контрбатарейные радиолокационные системы AN/TPQ-50.

Группировка войск "Запад" улучшила свои позиции на линии соприкосновения и нанесла удар по украинским военным в районах Макеевки Луганской Народной Республики и Ивановки Донецкой Народной Республики. Одна контратака ВСУ была отбита в окрестностях Григоровки. Украинские военные потеряли до 130 солдат и две машины. В ходе контрбатарейного огня были подбиты САУ "Краб" и две самоходные пушки М-198.

Группировка войск "Юг" активными действиями освободила Клещеевку. Бои идут в районах Георгиевки, Острого и Константиновки. Украинские военные потеряли свыше 365 солдат, два танка, 18 транспортных средств, самоходные установки Д-20 и Д-30, минометы M119 и L-119.

Формирование российских сил "Центр" улучшила свое положение на линии соприкосновения и нанесла удар по украинским военным в районах Семеновки, Сокола, Новоградского и Карловки. Семь контратак украинцев были отбиты. Украинские военные потеряли до 420 солдат, два танка, БМП "Мардер", три транспортных средства, самоходную установку Д-30, два миномета M119.

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и нанесла удар по украинским военным в районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного. Контратака украинских войск была отражена в районе Владимировки. Украинские военные потеряли до 125 солдат, два бронетранспортера, шесть транспортных средств, САУ "Краб", самоходное орудие FH-70, СПУ "Акация" и "Гвоздика".

Группировка "Днепр" нанесла удар по украинским военным в районах н.п. Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Украинские военные потеряли до 35 солдат, семь транспортных средств, две самоходные установки M777 и установки Д-20.



