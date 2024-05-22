Бойцы взяли последний рубеж обороны ВСУ на высоте 215.7 и начали зачистку поселка

К утру 22 мая поступили вести с Артемовского (Бахмутского) участка линии боевого соприкосновения. Согласно российским источникам, Вооруженные силы успешно взяли под контроль важный опорный пункт на высоте "215.7" в селе Клещеевка. Эта высота ранее находилась под контролем украинских сил, которые могли контролировать всю Клещеевку, теперь весь населённый пункт освобождён окончательно.

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Российским вооруженным силам удалось вытеснить украинские силы из Клещеевки в направлении канала "Северский Донец-Донбасс". Вооруженные силы Украины, у которых не было других опорников на этом участке и которые выстроили свою стратегию обороны с этой высоты, были вынуждены отойти.

"Вооруженные силы успешно вытеснили украинские войска из Клещеевки и взяли под контроль важный опорный пункт на высоте "215.7", - сообщают военные корреспонденты.

Отмечается, что информацию в Министерстве обороны пока не подтвердили, и нет никаких фото или видеоматериалов с успехами российских вооруженных сил в Клещеевке. Однако есть сообщения о том, что российские вооруженные силы в настоящий момент свободно передвигаются по селу, проводя зачистку. Украинские источники признают продвижение армии России и установку российского флага в центре Клещеевки.

Если информация подтвердится, это значительный успех российских вооруженных сил. Они не смогли взять под контроль Клещеевку в прошлом году, но на сегодняшний день посёлок взят. Продвижение российских вооруженных сил к каналу "Северский Донец-Донбасс" на этом участке позволит им усилить давление на южный фланг другого населённого пункта - Часов Яра.