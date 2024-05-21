Сообщается, что МЧС получит катера трёх типов, которые будут оснащаться отечественными двигателями

Судостроительный завод КМЗ выпустит около 200 многоцелевых катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Холдинг победил в тендере на разработку и выпуск катеров. Информация об этом поступила от пресс-службы КМЗ.

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Холдинг передаст 199 изделий в трех вариантах в соответствие с четырьмя контрактами. По словам директора холдинговой компании, МЧС заказало патрульные катера RPK-640 и RX-1173, быстроходные всепогодные катера, а также прогулочные PK-500.

"Военно-промышленный холдинг "Судостроительный завод КМЗ" выиграл тендер на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС России по четырем контрактам. Общая сумма заказа составляет 2,76 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с текущего года все катера для российских силовых ведомств будут поставляться с российскими агрегатами. Завод разработал собственные двигатели, которые заменят импортные. Производство двигателей уже началось. Планируется выпускать плавсредства вместе с дизельным двигателем, который также будет запущен в производство. Судостроительный завод КМЗ производит катера "Афалина" и "Касатка-2М" для российских военных структур, включая МЧС и Росгвардию.