Однако, такой шаг возможен лишь при формировании международной коалиции.

Литовское правительство заявило о готовности отправить свои войска на украинский театр боевых действий, но брать на себя ответственность за такое решение, само собой, никто не готов, и такой шаг будет предпринят только в международной коалиции, при содействии Франции.

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В очередной раз европейские чиновники доказывают свою агрессивную риторику в отношении к России. Военные инструкторы из Латвии уже были на Украине еще до начала спецоперации России и участвовали в обучении украинских вооруженных сил. Однако, они были отозваны. Теперь Вильнюс заявил о готовности вернуть их.

"Мы могли бы снова отправить инструкторов в Украину, тех, кто уже был там. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских вооруженных сил, возглавляемой, например, Францией", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Следует напомнить, что такая риторика со стороны стран Балтии звучит уже не первый раз. Литва и Латвия особенно активны в этом вопросе, при этом Эстония немного отстает от своих соседей. Однако, нельзя исключать, что часть литовских бойцов уже размещена на территории Незалежной, поскольку премьер-министр Эстонии Кая Кальюлайд заявила, что некоторые страны направили своих военнослужащих "на свой страх и риск" для обучения украинских вооруженных сил.

Сегодня небольшое количество стран Европы поддерживают отправку войск Североатлантического Альянса на Украину, в то время как большинство не хочет вступать в конфликт с Россией.