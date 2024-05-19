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Zelikman
В Великобритании видят угрозу в сближении России и Китая
Министр обороны страны требует увеличения поставок оружия от союзников в Европе

  Правительство Великобритании заявило, что возрастающее сближение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой является угрозой для западной коалиции, и призвало страны Европы срочно увеличить военную поддержку Украины.

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  "Это непосредственная угроза нашему образу жизни", — заявил министр обороны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky. "Если мы ценим нашу свободу и нашу демократию, нам следует беспокоиться о том, что они объединяются. Путин буквально устраняет своих оппонентов, а Китай не разделяет наших ценностей", - добавил он.

  Комментарии последовали за недавним визитом президента России Владимира Путина в Пекин, где с лидером Китая Си Цзиньпином они обещали нарастить сотрудничество против агрессивной политики Соединённых Штатов.

  Отношения между Великобританией, Китаем и Россией, которые и так были хрупкими, в последние месяцы ухудшились ещё сильнее на фоне продолжающейся Специальной военной операции России на Украине и столкновений по поводу шпионажа, саботажа и запугивания.

  Великобритания выслала высокопоставленного российского дипломата и ввела новые ограничения для официальных представителей страны в начале этого месяца в ответ на то, что она назвала согласованной шпионской кампанией. Затем Россия выслала британского атташе по вопросам обороны.

  Обсуждая конфликт на Украине, где Зеленский ищет способы удержать оборонительную линию на фоне возобновления российского наступления на северо-востоке, Шэппс сказал, что другим европейским странам необходимо предоставить больше оружия.

#россия #украина #сша #сво #политика #китай #великобритания
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