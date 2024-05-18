Продвижение российской армии в Харьковской области не сбавляет обороты

Штурмовые отряды группировки «Север» Вооружённых сил России в ходе наступательных действий сумели освободить посёлок Старица Харьковской области. Бойцы не прекращают продвижение вглубь украинской оборонительной линии. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны России. Улучшено положение на передовой линии.

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Вместе с этим военнослужащие группы «Юг» нанесли существенный урон украинским формированиям, ликвидировав за последние сутки почти 700 украинских военных. Продвижение также отмечается в зоне ответственности группировки «Восток», где разбиты подразделения из 58-й и 128-й украинских бригад.

Противостояние группировке «Запад» ведется силами 14-й ОМБР и 110-й бригады территориальной обороны украинских войск. Российские военные нанесли им поражение в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка на Харьковщине, а также возле Артемовки Луганской Народной Республики.

В районе Червоной Дибровы на Луганщине позиции РФ отразили контратаку штурмовиков из 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. За сутки на данном участке линии соприкосновения украинская сторона потеряла 270 военнослужащих.

Бойцы группировки «Юг» также нанесли поражение киевским силам в районе Константиновки, Красногоровки и Нового Донецкой Народной Республики.