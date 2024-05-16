Североатлантический Альянс в очередной раз координировал действия украинских формирований, передавая разведданные

Североатлантические военные разведывательные дроны вновь были замечены перед тем, как украинские формирования провели ночную атаку на полуостров Крым с использованием ракет ATACMS. Нападение координировалось американскими спецслужбами, согласно российским военным информационным ресурсам.

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По имеющимся данным службы отслеживания полетов, в воздушном пространстве над Черным морем появился американский военный беспилотник RQ-4B Global Hawk. В настоящее время он все еще летает над Черным морем, в окрестностях города Севастополя.

С начала конфликта в Украине военная авиация стран Североатлантического Альянса существенно расширила частоту полетов над Черным морем. Основное внимание уделяется самолетам-разведчикам и беспилотникам. Как правило, сразу после фиксации западной авиации в Черном море, следуют атаки по объектам России на полуострове Крым.

Фактически, подобные действия Соединенных Штатов и других стран указывают на их прямое участие в украинском конфликте. Самолеты-разведчики НАТО появляются над Черным морем не только в целях наблюдения, но и с целью сбора и передачи данных, в украинский Генштаб. Затем украинские военные начинают наносить авиаудары по Крымскому полуострову с использованием всего имеющегося арсенала ракет и дронов, причем как воздушных, так и морских.