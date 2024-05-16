Новейшая техника разрабатывается для преодоления китайской системы ПВО

Американская оборонная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin представила концепцию нового бомбардировщика-невидимки. Разработкой этого самолета занимается Skunk Works, дочернее предприятие Lockheed Martin, для ВВС США (USAF). По данным польского оборонного портала, новый самолет создается с использованием технологии Stealth в рамках программы системы дозаправки в воздухе следующего поколения (NGAS).

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Эксперты отмечают, что данная техника существенно отличается от уже имеющихся бомбардировщиков этого типа. Вероятно, первый экземпляр этой новой конструкции поступит в ВВС США к 2040 году. До этого Пентагон получит все ранее заказанные 179 бомбардировщиков KC-46A Pegasus, а также примерно 150 "переходных" бомбардировщиков. Новый KC-46A Pegasus будет основан на Airbus A330 MRTT или самолетах других конструкций.

Однако, ни KC-46A Pegasus, ни "переходные" бомбардировщики не смогут удовлетворить запросы, которые могут возникнуть в ходе вероятного боестолкновения с Китаем. Они не имеют возможности приблизиться к китайским авиабазам и системам ПВО на достаточное расстояние, чтобы безопасно выполнять свои задачи. По этой причине разрабатывается новый бомбардировщик-невидимка, который принципиально отличается от существующих конструкций.

В сравнении с предыдущими разработками, новый бомбардировщик напоминает более крупный истребитель. Основное внимание уделяется воздухозаборникам, которые погружены в фюзеляж под крыльями, V-образному оперению и компоновке кабины, которая напоминает истребитель, а не традиционный "летающий танк".

Помимо этого, на новом бомбардировщике изменится метод дозаправки истребителей. Ожидается, что дозаправка будет происходить параллельно бомбардировщику или непосредственно под ним, а не так, как это происходит в настоящее время, когда истребитель приближается к бомбардировщику сзади.