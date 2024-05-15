Одновременно с этим российские подразделения проводят зачистку территорий.

Спикер группы "Хортица" Назар Волошин пытался убедить всех, что украинская армия остановила продвижение российской армии в Волчанске и вытеснила их из города. Однако, Генеральный штаб признал отвод украинских войск "перемещением на более выгодные позиции".

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Украинским войскам, базировавшимся в Волчанске и Липцах, пришлось оставить несколько позиций и отойти в свете наступления российских штурмовых подразделений. Украинские генералы скромно избегают слова "отступили", заменяя его словом "отошли". Однако, нет никаких объяснений того, куда они переехали.

"На отдельных участках, в районах Липцов и Волчанска, из-за воздействия огня российских сил и штурмовых действий подразделения осуществили маневр и отошли на более выгодные позиции", говорится в сообщении.

Однако, согласно российским источникам, украинская армия использовала оборонительные сооружения в Волчанске, которые не позволили украинским войскам отступить. Бойцы захватили в плен одного украинского солдата из отряда обороны в городе, который уже дает показания о том, как он стрелял по своим, чтобы помешать им отступить.

Согласно российским источникам, войска вели бои в северной части Волчанска, практически полностью зачистив его. Поступила информация о захвате административного здания в городе.