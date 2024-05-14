При этом, остальная часть города оказалась в серой зоне, и ВСУ не имеют возможности замедлить продвижение армии России

Российские подразделения не прекращают продвижение, освобождая новые поселения и территории в приграничных районах Харьковской области. С украинской стороны уже звучат жалобы на никудышную подготовку к оборонительным действиям на данном участке и полное отсутствие резервов для остановки наступательной операции подразделений России.

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Накануне войска подошли к Волочанску после взятия поселка Гатище. В то же время они начали окружать Волочанск, подвергая его интенсивным артиллерийским и авиационным атакам. Украинские солдаты сообщили, что авиация сбрасывает бомбы на город каждые 3 минуты. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что российские бойцы взяли под контроль районы на западе и севере Волчанска. Украинские формирования оказывают сильное сопротивление, удерживая, например, село Волчанские Хуторы, но не могут остановить продвижению армии России. Украинские военные корреспонденты признают, что существенная часть Волчанска сейчас находится в "серой зоне". В то же время западная и северная части города уже находятся под контролем российских войск.

Ганчев сказал в интервью журналистам, что украинские войска сейчас укрепляют свои позиции на подконтрольных территориях, чтобы подготовиться к дальнейшему наступлению на город и его окрестности. Российские источники сообщают, что войска освободили деревню Лукьянцы. Вероятно наступление продолжится в направлении деревни Нескучное. Это позволит российской армии взять под контроль все ключевые высоты. Деревня Липцы, которая расположена в низине, окажется в полукруге. По мере того, как российская армия уничтожает ключевые украинские военные позиции и центры материально-технического обеспечения, линия обороны выравнивается, и российская армия готовится к дальнейшему продвижению в направлении Харькова.