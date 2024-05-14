Обновлённая версия стала более эффективно и получила новую форму, повышающую её универсальность и удобство установки

Антидроновый комплекс "Тритон" получил обновленную модификацию, которую уже сейчас активно передают в зону проведения Специальной Военной Операции. С таким заявлением выступил гендиректор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

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Обновленный вариант "Тритон" в отличие от оригинальной версии имеет лучшую скорость работы и более удобную установку на технику. Модули получил форму пирамиды, и на вид теперь не понять, какое количество комплексов установлено. Модули изначальной версии были цилиндрической формы и легко просматривались на технике или оборудовании. Установка также производится на магнитах, и конфигурацию можно быстро изменить.

Это универсальное решение для бронированной техники, получившее компактное и удобное исполнение. Имеется от 6 до 8 магнитов, которые позволяют устанавливать на технику столько комплектов, сколько потребуется. Они подключаются вместе с панелью управления. Развертывание этой системы занимает порядка 5 минут, и до 10 минут, если требуется дополнительное питание.

По словам Осленко, новый "Тритон" способен устанавливаться не только на основные боевые танки и другую бронированную технику, но и на лодки, квадрокоптеры и даже статичные объекты. Комплекс создаёт 360-градусную защиту, образовывая купол диаметром 300 метров. Компания заявила, что с момента начала производства, в зону Спецоперации поставлены тысячи систем "Тритон".