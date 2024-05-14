Ранее данный товар появлялся в других странах через неофициальных реселлеров

Apple готовится к запуску Vision Pro на международных рынках и проверяет, будет ли гарнитура смешанной реальности стоимостью 3499 долларов более привлекательной для потребителей. Компания проводит тренинги для сотрудников своих международных магазинов в Купертино, чтобы научиться демонстрировать продукт покупателям. Тренировки, которые длятся четыре дня, начались на прошлой неделе.

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Vision Pro, сочетающий виртуальный контент с видом реального мира, является крупнейшим новым продуктом Apple за последние годы, и генеральный директор Тим Кук назвал его эпохой пространственных вычислений. Однако высокая цена гарнитуры и отсутствие привлекательных приложений сделали ее нишевым продуктом.

Международный запуск Vision Pro рассматривается Apple как шанс завоевать новых клиентов. Apple сохранила в секрете место запуска продукта, но известно, что обучение проходят сотрудники из Германии, Франции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Китая. Агентство по сертификации в Китае одобрило продажу Vision Pro, что является обязательным условием для продажи продукта в стране. Тренинги для сотрудников проводятся в Купертино, но место запуска продукта пока неизвестно.

Покупателям дается около 20 минут на ознакомление с функциями Vision Pro. Несмотря на первоначальный интерес к продукту в США, продажи снизились, и некоторые розничные продавцы продают всего несколько единиц в неделю. Количество запланированных демонстраций также сократилось, и некоторые магазины сообщают, что покупатели бронируют демонстрации, но не приходят.

Клиенты за пределами США смогли приобрести Vision Pro через неофициальных реселлеров. Потребители в таких странах, как Гонконг, теперь видят, что продукт продается по более низкой цене, чем в США. Международная экспансия может помочь увеличить продажи, поскольку такие страны, как Китай и Япония, проявили интерес к этой технологии. Однако высокая цена продукта, которая более чем в два раза превышает цену iPhone 15 Pro, может стать препятствием для некоторых потребителей.